Les lions ont bouclé aujourd’hui leur participation à la coupe du monde Chine 2019. Encore une sortie perdue pour le Sénégal qui termine la compétition sans réussir. Il s’est incliné devant la Jordanie avec 2 points d’écart.

Les lions ont fait une entrée difficile face à une bonne équipe de la Jordanie qui a mis les bouchées doubles dés le premier quart temps en inscrivant 22 points et limitant le Sénégal à 16. Pourtant les lions vont revenir au score lors du 2e quart temps et même prendre l’avantage avec un point d’écart (36-35). Un petit écart qui ne mettra pas les coéquipiers de Maurice Ndour à l’abri au retour des vestiaires. Le duel sera épique lors de la deuxième période. Toutefois les lions vont conserver leur point d’écart à la fin du 3e quart temps (56-55). Le dernier round étant celui de la gagne s’est disputé âprement. Les deux équipes se sont souvent retrouvées à égalité de point et le Sénégal va lâcher prise aux ultimes secondes, perdant le match avec 2 points d’écart (77-79).

Youssoupha Ndoye a été décisif lors de ce match. Auteur d’un double-double, il a inscrit 22 points et 11 rebonds en 30 minutes et 50 secondes. Mouhammad Faye lui emboîte le pas au top des performances avec 17 points inscrits, 5 rebonds, 3 passes décisives et 2 contres en 32 minutes et 15 secondes. Xane d’Almeida a encore assuré la méne avec 7 passes décisives, il y ajoute 8 points et 5 rebonds. Lors de ce match, Hamady Ndiaye, Djibril Thiam et Babacar Touré sont restés sur le banc.

Le Sénégal n’a pas enregistré de victoire lors de cette coupe du monde contrairement à sa dernière participation en 2014. Avec 5 défaites en autant de sortie, les hommes de Moustapha Gaye vont surement se retrouver en bas de tableau.

wiwsport.com