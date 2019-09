Dans des eaux troubles à la Gironde depuis le début de l’été, Younousse Sankharé ne manque pas pourtant d’être sujet de convoitises. Sheffield United s’apprête à renouveler son intérêt pour le milieu de terrain bordelais, selon The Guardian.

Younousse Sankharé est actuellement mis à pied pour absences aux séances d’entraînement et manque de professionnalisme selon L’Equipe. Mais selon The Guardian, le club de Sheffield United s’apprête à faire une offre pour le milieu de terrain sénégalais. Le média britannique informe qu’ils ont tenté le coup lors de la dernière période de transfert.

L’international sénégalais n’a pas été sélectionné pour les quatre premiers matchs de la saison du club français et a été banni du terrain d’entraînement pendant une semaine pour des raisons non précisées. Son avenir à long terme au club semble plutôt incertain et Sheffield pourrait être une bonne porte de sortie pour un transfert en janvier prochain.

wiwsport.com