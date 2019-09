Annoncée en grande pompe par la presse locale, la rencontre amicale opposant le Sénégal à l’équipe du Brésil n’est pas encore officielle, d’après Me Augustin Senghor.

En effet, Me Augustin Senghor, le président de la fédération sénégalaise de Football a affirmé que les discussions entre les deux fédérations sont lancées. Toutefois la tenue de ce match n’est pas encore confirmée.

« On discute avec le Brésil mais également avec d’autres équipes. Je pense que notre communiqué il y a quelques semaines était très clair. On avait dit qu’on faisait l’impasse mais qu’on se proposait de jouer avec les adversaires de bons calibres pour ce mois d’octobre. On est entrain d’y travailler.

Le Brésil, je ne vais pas vous le cacher, reste notre premier choix. Et nous sommes entrain de discuter. Je pense que dans les prochains jours, nous serons édifiés. Sachez que les discussions sont en cours comme d’autres contacts avec d’autres grandes équipes. Mais aujourd’hui nous attendons la confirmation. Pour l’instant on ne peut pas faire l’annonce », précise Me Augustin Senghor.

