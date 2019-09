Avec plus d’une vingtaine de joueurs sénégalais présente dans la deuxième division française, le Sénégal est la première nation étrangère sur les nationalités présentes en ligue 2.

Le Sénégal compte exactement 23 joueurs en Ligue 2 française, selon la LFP. Un nombre qui le place au podium des nations les plus représentées dans l’antichambre du football français. En effet, à part la France qui compte 365 joueurs actifs, le Sénégal est le pays qui compte le plus de représentants.

Entre Lens, Sochaux, Orléans et Caen entre autres, les Lions sont présents dans la Ligue 2 et ne sont pas d’ailleurs les seuls à pouvoir faire flotter le drapeau sénégalais. Puisque beaucoup de binationaux y sont aussi présents et pourront à l’avenir choisir d’évoluer sous le maillot national.

Première nation étrangère, le Sénégal devance la Côte d’Ivoire (14 joueurs), le Maroc (10 joueurs) et le Cameroun (9 joueurs).

Ligue 2