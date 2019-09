Enfin Lamine Samba a donné son pronostic sur le combat revanche du janvier dernier entre Modou Lô et Balla Gaye 2. Selon le présentateur de l’émission Jobanté, les deux lutteurs n’avaient pas droit à l’erreur. Et raison pour laquelle, ils ont mis tous leurs atouts devant pour ne pas le perdre. Et c’est le cas du Lion de Guediawaye qui est parti en France pour affûter ses armes.

Luttetv