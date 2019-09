Didier Drogba réagit à la proposition de Demba Bâ. L’attaquant ivoirien pense que ce n’est pas une bonne idée de quitter la Série A, comme l’a suggéré son ancien coéquipier à Chelsea. Ce sera comme une défaite, dit-il.

A Monza pour suivre le Grand Prix d’Italie ce week-end, l’ancien attaquant de Chelsea, Didier Drogba a évoqué la proposition de Demba Bâ consistant à quitter la Série A. « Et à ce moment-là, j’aimerais que tous les joueurs noirs sortent de cette ligue », avait posté l’ancien attaquant des lions sur Twitter.

And here's the reason why I decided not to play there when I could… And at that point I wish all the black players would get out of this league! Surely it won't stop their stupidity and hate but at least they won't affect other races. https://t.co/whu1XexYmy

— Demba Ba (@dembabafoot) September 4, 2019