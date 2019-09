Depuis que la saison a fermé ses portes, Jules Baldé, s’était enfermé dans un silence. Alors que le combat entre Ama Baldé et Modou Lô est sur toutes les lèvres, Jules a fustigé le refus du nouveau des arènes d’affronter son poulain et affirme que ce dernier n’est pas leur roi.

Si son amertume n’a pas pris le dessus sur sa courtoisie de féliciter Modou Lô, Jules Baldé n’a pas aussi manqué de tirer sur le Roc des Parcelles Assainies. « On le félicite de passage à travers votre journal (Sunu Lamb). Mais Modou Lô doit savoir qu’il est devenu Roi des arènes parce que Eumeu Sène lui a tendu la perche. Il sortait d’une défaite et Eumeu Sène lui a donné une chance. Si le leader de Tay Singher l’avait bloqué, il ne serait pas le Roi de certains lutteurs » déclare Jules Baldé avec beaucoup de fermeté aux confrères de Sunu Lamb.

Plus, Jules affirme même que Modou Lô n’est pas le Roi de son petit-frère, puisqu’il ne l’a jamais croisé. Et qu’il devait rendre la monnaie de la pièce. C’est ce qui fera avancer la lutte. « Comment peut-il être notre Roi ? Modou Lô n’est pas notre Roi qu’il le sache« , poursuit-il ! « Il sait que son combat contre Ama est inévitable. Il sait que son prochain adversaire ne peut être qu’Ama Baldé. Son staff et son entourage le savent aussi. Nous de notre côté savons qu’Ama Baldé va croiser Modou Lô. C’est inévitable. Nous ne sommes pas pressés. Le moment venu, vous le saurez« , confie Jules Baldé.

