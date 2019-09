La 7ème édition des Championnats d’Afrique de Kung-fu démarre ce samedi matin pour prendre fin dimanche soir au Stadium Lat Dior de Thiès, où 20 Lions seront à la conquête du titre continental.

Le Sénégal a toujours participé aux Championnats d’Afrique de Kung-fu depuis la première édition, mais jusque là, le titre continental échappe aux combattants sénégalais. Dauphin de l’Egypte lors de la dernière édition à Bénin, l’équipe nationale de Kung-fu a cette fois l’occasion d’être sacrée à domicile après avoir décroché une 3ème place à Dakar, il y a 8 ans.

Selon le directeur technique national, « le Sénégal a le potentiel pour s’en sortir et avoir une place en Afrique« . Pour y arriver, l’équipe féminine compte sur Mariètou Diallo et sa bande afin de survoler l’épreuve en sanda. Chez les hommes, le double défi (sanda et tao) ne sera pas du tout facile à relever. « Nous avons des combattants aguerris, qui peuvent réussir une bonne compétition », disait le DTN.

Outre le Sénégal, les autres pays engagés à ces Championnats d’Afrique de Kung-fu sont : l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, la Côte d’Ivoire, la Gambie, le Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, la Libye, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria et la Tunisie.

