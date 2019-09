Battues d’entrée à la Coupe d’Afrique des Nations au Niger par les Guinéennes (37-32) jeudi, les Lioncelles du handball sont désormais dans l’obligation de gagner pour espérer se qualifier en demi-finales.

Ce samedi, les Filles du coach Lamine Ndao doivent ipso facto se défaire des Congolaises pour assurer leur survie dans la CAN U20. Vainqueur du trophée continental en juillet dernier à Conakry, l’équipe nationale féminine des moins de 20 ans du Sénégal a raté son entrée en lice dans cette compétition. Face à la Guinée, la capitaine Ndawa Dièye et ses coéquipières se sont inclinées lors du premier match, jeudi passé et doivent obligatoirement gagner le Congo ce samedi pour continuer l’aventure au Niger.

Mais face à un adversaire qui a aussi perdu son premier match face à l’Angola (15-30), le Sénégal n’a pas vraiment grand chose à redouter, ce sera juste un duel de mal classés. Une affiche de feu qui promet l’ambiance à Niamey ce weekend. L’Angola affrontera la Guinée pour le choc de la poule A, ce sera pour ce samedi aussi.

Stades