Après que Modou Lô ait snobé son poulain, Jules Baldé avait cité quelques alternatives pour la saison prochaine. A savoir Bombardier ou Gris Bordeaux. Mais les Fils de Falaye Baldé devront encore ôter le Tigre de Fass de leur liste.

Alors que son combat contre Ama Baldé avait été plébiscité tout au long de la dernière saison, Gris Bordeaux aurait apparemment changé de fusil d’épaule. L’actuel Tigre de Fass a confié aux confrères de Sénégal7, qu’il n’inscrivait plus Seulou Bou Ndaw dans ses plans. « J’évoquais mon combat avec Ama Baldé parce que je ne voulais pas faire une saison blanche. Mais maintenant l’arène est aussi ouverte, au point que je ne regarde plus Ama Baldé. Avant de parler du fils de Falaye Baldé il y a des lutteurs qui me doivent une revanche et d’autres que je suis prêt à accorder une revanche« , aurait-il lâché.

Reste à savoir si Bombardier, la seule alternative encore libre et prenable pour Ama serait ouvert à un choc au sommet. Encore faudrait-il qu’il ne soit pas le choix du nouveau Roi des arènes pour la saison prochaine, quand on sait que le leader de Mbour lui doit une revanche royale.

wiwsport.com