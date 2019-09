Ancien sélectionneur national, Amara Traoré connaît bien le fonctionnement de la Dtn. Dès lors, son avis sur la supposée proposition de Mayacine Mar est un avis d’expert.

Amara Traoré se veut très prudent face à la proposition du Dtn de trouver un second adjoint à Aliou Cissé. D’après l’ancien sélectionneur des Lions, une telle décision voudrait dire que le Dtn s’est basé sur certains aspects que lui ne maîtrise pas. Mais que dans tous les cas, une telle proposition devrait découler d’un accord entre le Dtn et le sélectionneur national, même si le Dtn a toute la légitimité de faire des proposition. « Si le Dtn met dans son rapport le besoin de trouver un second adjoint à Aliou Cissé, peut-être qu’il se base sur certains paramètres que je ne maîtrise pas. Maintenant, si le Dtn le dit, je pense qu’il a dû en discuter avec Aliou Cissé. Il faut faire très attention. Pour moi, l’expression doit venir de Aliou Cissé, même si le Dtn a toute la légitimité pour faire des propositions. Il doit y avoir des discussions entre le Dtn et l’entraîneur pour trouver ce qui est mieux », affirme Amara aux confrères de L’Observateur.

Si l’ancien patron de l’équipe nationale reconnaît les progrès de l’équipe en place depuis que Aliou Cissé est là, il pense qu’il y a lieu de faire un bilan sur tout ce que le sélectionneur national a fait, toutes les difficultés qu’il y a eues et lui demander s’il pourra les corriger ou y trouver des solutions pour atteindre le graal. Selon lui, il faudrait diminuer les commentaires et chercher à savoir qu’est-ce qui a coûté au Sénégal ses derniers échecs en compétitions majeures. J’ai toujours dit, c’est une proposition, s’il doit y avoir une solution il faut la trouver au niveau de la direction technique. C’est la direction technique qui doit être renforcée avec des gens capables d’accompagner le sélectionneur. Est-ce qu’il faut renforcer la Dtn avec des gens qui ont de l’expérience, est-ce qu’il faut le faire avec des gens qui sont là, c’est à réfléchir. La question n’est pas seulement de trouver un second adjoint à Cissé, mais est-ce que dans la direction technique il y a des gens assez expérimentés », se questionne Amara Traoré, ancien sélectionneur des Lions, via L’Observateur.

