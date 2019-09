Le Directeur technique national, Mayacine Mar, propose d’étoffer l’encadrement technique national. Dans son rapport et évaluation technique de la participation des Lions à la Can, il souhaite la nomination d’un second assistant technique aux côtés d’Aliou Cissé.

Après une longue évaluation de la dernière participation des Lions, qu’il a jugé positive, Mayacine Mar a proposé à la Fédération sénégalaise de football d’étoffer un peu plus l’encadrement technique. « Proposer au coach la possibilité d’étoffer l’encadrement par la nomination d’un second assistant technique», a écrit le patron de la Direction technique nationale.

« Éviter au maximum possible la polyvalence »

Ce dernier est persuadé que nous fixer pour la Can 2021 une place de finaliste et la gagner reste une ambition logique. Pour y arriver, Mayacine Mar pense qu’il faut gommer certains impairs comme l’abondance de joueurs polyvalents. « Profiler et procéder de manière définitive au choix des joueurs selon leur poste de prédilection et éviter au maximum possible la polyvalence », soutient le Dtn. Concernant l’inefficacité offensive des Lions, Mayacine Mar propose de passer par une orientation des recherches de renforts plus du côté des attaquants que des autres secteurs. Il souligne qu’à partir des analyses faites sur les contenus des différents matchs des Lions lors de la Can, l’aspect le plus important demeure l’efficacité offensive.

« Travailler les situations de jeu de couloir, la qualité des centres et la finition »

Pour le jeu des Lions, Mayacine Mar préconise l’amélioration de la maitrise du jeu dans le dernier tiers de l’adversaire. « Insister et travailler les situations de jeu de couloir en utilisant les arrières latéraux », préconise-t-il. Ce n’est pas tout. « Travailler la qualité des centres et la finition. Tout comme les frappes de balles et surtout exploiter les coups de pied arrêtés », a poursuivi Mayacine

source : les echos