A l’issue de la réunion du comité exécutif de la fédération sénégalaise de Football, organisée avant hier. La fédération a pris la décision de rénover et agrandir son siège ainsi que le lancement des travaux de construction des sièges des Ligues régionales de Thiès, de Kaffrine et Kaolack.

« Le Comité Exécutif se réjouit de l’achèvement des travaux réalisés au niveau du Centre Technique Jules F Bocande de Toubab Dialao et au Centre d’Excellence de Guéréo.

Aussi, a-t-il été décidé de poursuivre dans cette lancée de doter le Football sénégalais d’infrastructures de adéquate à son développement et de procéder au lancement des travaux de construction du siège des ligues régionales de Kaolack, Kaffrine et Fatick dans la première quinzaine du mois d’octobre 2019. Le Comité Exécutif a aussi décidé de rénover et d’agrandir l’immeuble abritant le siège actuel de la Fédération sénégalaise de Football, a annoncé la FSF dans un communiqué parvenu à la rédaction de wiwsport.com.

wiwsport.com