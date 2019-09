A deux mois du début des éliminatoires de la CAN Total 2021, Ivoiriens et Béninois s’affrontent en amical ce vendredi à Caen, en France.

Les Éléphants, sortis en quarts de finale de la CAN en Egypte par l’Algérie, ont repris du service depuis le 2 septembre. Ils sont en regroupement à Deauville, en Normandie (France) où ils préparent deux matches amicaux. Le premier, contre le Bénin, le 6 septembre et le second, face à Tunisie, le 10. Le coach Ibrahim Kamara veut plutôt faire une large revue de troupe.

Contre le Bénin à Caen, il s’agit de voir ce qui reste de son équipe, après la campagne égyptienne. Les Eléphants s’étaient arrêtés en quart de finale face au futur vainqueur de la compétition. Des cadres tels que Max Gradel, Serge Aurier, Wilfried Kanon, Sylvain Gbohouo, Franck Kessié seront là pour conduire le groupe qui a enregistré des retours, mais également l’arrivée de jeunes joueurs qui tenteront de faire bonne impression, en vue de se faire une place dans l’équipe.

L’un des enjeux de cette rencontre se situera à ce niveau. Car si dans l’immédiat, il y a les éliminatoires de la Can 2021 qui se profilent, bâtir une équipe compétitive pour 2023 mais surtout pour aller chercher une quatrième qualification à une phase finale de Coupe du monde, sont en point de mire. Un cinquième face-à-face de l’histoire entre Eléphants et Ecureuils qui aura également des airs d’un derby ouest-africain.

Héroïques en Egypte où ils ont éliminé le Maroc, l’un des favoris de la compétition en huitièmes de finale, les Béninois ont besoin de prouver que leur exploit n’était pas le fait du hasard. Michel Dussuyer rumine certainement une petite revanche après son départ à la tête des Eléphants après la Can 2017.

Un duel déséquilibré ?

Les Ecureuils pourront compter sur les cadres de l’équipe. Adenon Khaled, Olivier Verdon, Stéphane Sessegnon, Steve Mounier, Mickael Poté et autres seront présents pour donner la réplique aux Eléphants. En revanche, du côté de la Côte d’Ivoire, on déplore quelques absents. Notamment Jonathan Kodjia, Zaha, Serey Dié et Maxwel Cornet pour des raisons diverses.

source: cafonline