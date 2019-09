Meilleur buteur de Lens la saison passée (16 réalisations), Yannick Gomis s’est engagé pour quatre ans avec Guingamp, où il a réussi ses débuts face à Lorient, samedi (1-0). Une nouvelle étape pour le Sénégalais de 27 ans qui dans un entretien avec telegramme évoque ce qui l’a forgé à atteindre ce niveau.

Comment se sont déroulés vos premiers pas à Guingamp ?

Très bien. Il y a un très bon état d’esprit au sein du groupe. J’ai été bien accueilli. Sur le plan sportif, j’ai vu tout de suite qu’il y avait de la qualité. J’espère que c’est de bon augure pour la suite.

Pourquoi avoir choisi Guingamp plutôt que Caen ou Lorient ?

Guingamp avait une longueur d’avance sur les autres clubs parce que les contacts avaient été établis depuis deux mois. Le coach m’appelait régulièrement. Lui et le président m’ont convaincu et j’ai tout de suite adhéré au projet. Je pense que c’est un bon plan pour la suite de ma carrière.

Le fait d’arriver tard dans le foot français (à 23 ans avec Orléans) vous a-t-il rendu plus fort ?

Exactement. Quand vous démarrez en Afrique, vous n’êtes pas dans de bonnes conditions. Les terrains sont très durs, vous n’avez pas de bonnes chaussures. Mais vous savez que ça va se jouer au mental et que pour survivre et s’en sortir, il faut bosser deux fois plus. Aujourd’hui, c’est peut-être ça qui fait la force d’un Africain. C’est ça qui m’a forgé et qui me permet de rester humble. L’humilité permet de progresser. Je sais d’où je viens.

