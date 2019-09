Les lions n’y réussissent pas. Alors que le match était à leur portée face au Canada qui a souffert lors du premier quart temps, les hommes de Moustapha Gaye se sont perdus dans le jeu et ont baissé les armes. Ils perdent leur 3e match de groupe en autant de sorties.

Les lions ont entamé ce match sur les chapeaux de roues. Mouhammad Faye avait relevé le niveau du duel avec un tir primé, pour lancer le duel. Avec un cinq majeur perfomant (Xane d’Almeida, Lamine Sambe, Mouhamad Faye, Youssoupha Ndoye et Maurice Ndour), le Sénégal va dominer le premier round où l’ailier fort Faye a joué les grandes rôles, inscrivant 12 points. Une bonne entrée des lions qui mènent avec 11 points d’écart à la fin du quart temps (22-11).

Pourtant l’écart ne sera pas creusé lors du deuxième round. Le Canada qui jusqu’ici semblait subir la pression du duel va se réveiller et rendre les coups. L’effectif sur le terrain remaniée avec l’entrée de Djibril Thiam, Babacar Touré et Hamady Ndiaye (à la fin du 1st Q) vont peiner à prendre leur marques. Les coéquipiers de Cory Joseph vont égaliser à 4 minutes de la fin (28A), et dans la foulée, ils dépassent les lions pour s’imposer finalement (33-32). Un deuxième round pauvre ! Les lions n’ont réussi à marquer que 10 points contrairement à l’adversaire qui monte dangereusement en puissance.

Au retour des vestiaires, le duel sera plus rude. Décidément, le 3e quart temps est le talon d’Achille des lions. Mené d’entrée avec un +2, le Sénégal va revenir au score avec Lamine Sambe qui va remettre les pendules à l’heure après deux minutes de jeu (35 A). N’empêche, les coéquipiers ne vont pas retrouver leur adresse. L’équipe dégringole et perd avec 13 points d’écart (59-46).

Avec 26 points encaissés lors de ce quart, remonter la pente semble difficile. Et les lions vont se heurter à la dure réalité. Ils ne feront pas mieux lors du dernier quart temps, inscrivant le même nombre de points (14). Le Sénégal peine à se relever et concède à sa troisième défaite avec 22 points d’écart.

Dans le groupe H où il est logé, le Sénégal termine à la dernière place. Les lions bouclent la phase des groupes sans obtenir une victoire. Un point négatif pour le billet de la qualification directe à la meilleure équipe africaine. Rappelons que la Tunisie, l’Angola et le Nigéria comptent chacun une victoire. Seuls la Cote d’Ivoire et le Sénégal n’y sont pas arrivés.

