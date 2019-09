Les équipes africaines ont fait fortunes diverses lors de cette troisième journée de la phase des groupes. Le Nigéria et l’Angola ont enregistré leur première victoire et la Tunisie ne réussit pas le 2/3.

Les D’Tigers comptent enfin une victoire dans cette coupe du monde, cela de la plus belle manière. Le Nigéria s’est largement imposé face à la Corée (108-66). Après un premier round timide, les coéquipiers de Ike Diogu ont fait le nécessaire avec notamment 15 tirs primés sur 31. Rappelons que le Nigeria loge dans le groupe B avec le Corée du Sud, la Russie et l’Argentine.

L’Angola a aussi enregistré sa première victoire dans cette compétition. Logés dans le groupe D avec l’Italie et la Serbie, les Palancas Negras sont venus à bout des Philippines sur le score de 84-81. Une victoire obtenue lors des prolongations où les angolais ont dominé le quart temps additionnel 11-8.

La Tunisie a raté de prés sa qualification pour le second tour. Elle a perdu devant le Porto Rico avec 3 points d’écart ( 64-67). Les tunisiens sont actuellement à la troisième place du groupe C derrière le Porto Rico et l’Espagne qui ont validé leur qualification. Ils comptent une victoire sur l’Iran.

Dans le groupe A, la Cote d’Ivoire boucle sa phase des groupes sans victoire. Elle a perdu sa troisième sortie, face au Pologne (63-80). Les éléphants ont perdu tour à tour face à la Chine et le Vénézuela.

wiwsport.com