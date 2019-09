James Milner, milieu de terrain de Liverpool, s’est amusé de l’énorme colère de Sadio Mané en plein match, samedi lors de la victoire de Reds sur le terrain de Burnley (3-0).

Avec quatre victoires en autant de matchs de Premier League, tout va bien à Liverpool. Et pourtant. Sadio Mané est entré dans une colère noire en plein match, samedi lors de la nette victoire des Reds à Burnley (3-0). Alors qu’il allait quitter le terrain pour être remplacé par Divock Origi, l’international sénégalais s’en est pris vivement à son coéquipier Mohamed Salah. Il reprochait à l’Egyptien de l’avoir oublié sur une grosse occasion de but quelques instants auparavant. En apprenant sa sortie du terrain, il a poursuivi ses reproches contre Jürgen Klopp avant de mettre quelques secondes à se calmer.

Milner se moque de Mané

Présent à ses côtés sur le banc de touche, James Milner n’a pas raté une miette de cette séquence qui a beaucoup fait parler. Et le milieu de terrain en a rajouté une couche sur les réseaux sociaux. Il s’est amusé de la situation en illustrant une photo où il apparaît en train de calmer son coéquipier.

Réaction de Sadio Mané, qui s’amuse de la blague…

«Peut-être que je me trompe mais je suis quasiment sûr que Sadio réagissait au fait que je ne sois pas entré en jeu», a écrit l’Anglais accompagné du hashtag «faites entrer Milly» (son surnom), et « merci mon pote». Mané, visiblement calmé et plein d’autodérision, lui a répondu: «c’est exactement pour ça que je me plaignais!». L’ancien joueur de Manchester City est en effet resté sur le banc lors de cette rencontre où Fabinho, Henderson et Wijnaldum lui ont été préférés au milieu de terrain. Mais il a trouvé un autre moyen de s’amuser.

