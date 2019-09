Quelques semaines après son arrivée au PSG, le milieu sénégalais, Idrissa Gana Guèye a déjà conquis le consultant de Canal +, Pierre Ménès.

Gana avait déjà failli rejoindre le PSG cet hiver, et on comprend pourquoi, compte tenu des deux premières prestations très convaincantes de l’ancien du LOSC contre Toulouse puis à Metz. Ce transfert avait capoté mais après la CAN, le club de la capitale a tout fait pour le recruter. Pierre Ménès est d’ailleurs déjà convaincu par l’ancien pensionnaire de Diambars.

« L’autre enseignement à retenir de la sortie médiatique de Leonardo, c’est que le PSG ne sera pas « bling-bling » cette année. Et le symbole de ce PSG « pas bling-bling », c’est Guèye. Le Sénégalais n’est pas « strass et paillettes », mais il est très utile, gratte beaucoup de ballons et soulage Verratti. Parmi les recrues parisiennes, il est sans doute le plus intéressant jusqu’ici », écrit le journaliste sur son blog.

