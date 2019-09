Alors qu’il vient de rejoindre la Belgique après l’officialisation de son transfert sous forme d’un prêt avec option d’achat, le nouveau numéro 10 du FC Bruges, le sénégalais Mbaye Diagne, a livré ses premières impressions.

« Je me suis levé tôt pour aller faire ma visite médicale. Il fallait faire un choix et j’ai pris la bonne décision. Je suis très motivé à l’idée de jouer pour ce club, lancé dans une aventure européenne. J’ai discuté avec Krépin qui m’a beaucoup parlé de Bruges. Il m’a dit que c’est un très grand club et qu’il y a de très bonnes personnes. L’année dernière, j’avais mis 30 buts avec Galatasaray et cette saison ici, je ferai tout pour marquer beaucoup de buts et aider Bruges à conquérir des titres. »

