La journée de lundi sera une course contre-la-montre pour Anderlecht dans sa quête d’un attaquant.

Alors que le dossier Papiss Cissé était trop complexe, le Sporting pensait tenir le bon bout avec Mbaye Diagne, attaquant sénégalais de 27 ans appartenant à Galatasaray.

Un accord de principe sur base d’un prêt payant avec option d’achat était sur la table. Et pourtant, alors que tous les signes étaient au vert, Diagne ne renforcera pas le secteur offensif d’Anderlecht mais celui du… FC Bruges, annonce le journal belge Le Soir !

Mbaye Diagne a été sensible à l’argument Ligue des Champions, compétition à laquelle le FC Bruges est qualifié et qui attire le Lions sénégalais. Si cette transaction se confirme, le meilleur buteur du championnat turc va rejoindre la grande colonie sénégalaise de Bruges avec Krépin Diatta, Amadou Sagna, Ousseynou Cavin Diagne et Mamadou Diatta.

wiwsport.com avec Le Soir.be