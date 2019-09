Lors de cette 4ème journée de Ligue 1, l’OGC Nice a réussi l’exploit de freiner les bons débuts du Stade Rennais grâce à Racine Coly, buteur dans les ultimes secondes.

Mbaye Niang et Rennes n’ont pas pu confirmer devant l’OGC Nice de Racine Coly. L’arrière gauche sénégalais a arraché la victoire sur la pelouse de Rennes à la dernière minute.

Dans les ultimes secondes, Coly se trouvait au second poteau après un corner frappé côté gauche et dévié au premier poteau, le latéral sénégalais était là pour conclure du genou gauche de près des buts d’Edouard Mendy. Nice réalisait alors le hold-up parfait avec ce deuxième but après l’égalisation de Cyprien sur penalty (1-2). Chez les bretons, le duo Mbaye Niang et Siebatcheu en attaque n’a pas fait des éclats.

Coly fait tomber le Stade Rennais pour la première fois de la saison. Mendy et Niang perdent alors leur place de Leader au profit du PSG d’Idrissa Gueye. Nice monte sur la 3e marche du podium.

Wiwsport.com