Le coach des lions, Moustapha Gaye, s’exprimait en conférence de presse, après la défaite face à la Lituanie. Il a par ailleurs souligné le manque de réalisme de ses joueurs, qui n’étaient pas à la hauteur de l’adversaire :

« Nous sommes tombés sur une équipe plus forte que la nôtre. On savait déjà avant de venir que la Lituanie est la 4e équipe au classement mondial, et qu’elle avait un vécu beaucoup plus important que le nôtre. Mais c’est un match international et il fallait le jouer avec un état d’esprit », a-t-il lâché.

Et de poursuivre : « Mais je pense que par rapport à ce que nous avons fait pendant la préparation, aujourd’hui on a déjoué. On n’était pas dans le bon rythme, mais pas dans la dureté, pas dans les bons choix non plus. Et c’est logiquement que la Lituanie nous a dominé. »

Basketsenegal