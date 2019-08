Alors que les favoris, Serbie et Espagne, ont bien débuté la Coupe du monde, Porto Rico, au buzzer, et la Russie ont obtenu des succès déjà précieux en vue de la qualification. En revanche, quatre représentant africains ont trébuché d’entrée en attendant l’entrée en lice du Sénégal, ce dimanche contre la Lituanie.

La Russie a eu chaud face au Nigéria

Les salles chinoises sont très bien remplies et les premières feuilles de match du Mondial (31 août-15 septembre) aussi. La Russie a fait la bonne opération de la première journée samedi. Vainqueurs du Nigeria (82-77) dans un match déjà crucial dans la course aux deux premières places qualificatives du groupe B, les partenaires d’Andrey Vorontsevich (14 points) ont pris une petite option. Diminués par les absences d’Aleksey Shved, Dimitri Kulagin et Timofey Mozgov, les Russes ont néanmoins trouvé les ressources pour passer devant dans la dernière minute en convertissant sept lancers francs sur huit tentatives.

De son côté, le favori du groupe, l’Argentine, n’a pas connu de retard à l’allumage et a dominé la Corée (95-69) avec un bon Facundo Campazzo (11 pts, 6 passes décisives) de retour après une blessure à une cheville.

La Côte d’Ivoire et l’Angola écrasés

Dans le groupe A, celui de Pékin, le moins relevé mais l’un des plus indécis, la Chine vainqueur de la Côte d’Ivoire (70-55 avec 19 points et 8 rebonds du vétéran Yi Jianlian) et la Pologne qui est venue à bout du Venezuela (80-69) ont également entamé la compétition du bon pied.

Dans le groupe D, la Serbie et l’Italie ont éparpillé leurs adversaires respectifs, l’Angola (105-59) et les Philippines (108-62), sur des écarts similaires. Les Italiens, qui restaient sur six défaites en préparation, se sont rassurés sur leur potentiel. Le trio Della Valle (17 pts)-Gallinari (16)-Datome (17) a été efficace, mais c’est toute la Nazionale qui a débuté en sifflotant, shootant à 58 % pour trente passes décisives.

Le groupe C a, en revanche, réservé davantage d’émotions avec l’incroyable victoire de Porto Rico sur l’Iran (83-81) après avoir remonté dix-sept points de retard concédés au début du quatrième quart-temps.

L’Espagne a galéré une mi-temps face à la Tunisie

L’ancien arrière de Fos-sur-Mer (2009-2010) David Huertas a inscrit 32 points. La dernière minute a été folle avec une série de paniers lointains dont l’égalisation (81-81) du pivot iranien Hamed Haddadi (22 pts, 16 rebonds) à quatre secondes de la fin du temps réglementaire et un quasi buzzer-beater de Javier Mojica pour un succès importantissime en vue du deuxième tour.

D’autant que dans ce groupe, la Tunisie s’annonce coriace. La grande Espagne, diminuée par les forfaits de Paul Gasol, Nikola Mirotic ou Sergio Rodriguez, a en effet galéré une grosse mi-temps (42-39) avant de distancer les partenaires de Salah Mejri (101-62). Ricky Rubio (13 points, 9 passes décisives) et Juan Hernan Gomez (18 ponts, 7 rebonds, 5 passes décisives) ont été les leaders de la Rioja.

IGFM