La saison de lutte 2018-2019 a rendu son verdict, et déjà, certains promoteurs s’activent pour la prochaine dont Serigne Modou Niang.

L’un des plus grands promoteurs de l’histoire de la lutte, au micro de Luttetv, promet de concocter des affiches aussi intéressantes les unes que les autres, mettant aux prises de véritables champions qui ont fait parler d’eux d’une manière ou d’une autre lors de la défunte saison. Serigne Modou Niang annonce la couleur et pourrait frapper très fort lors de la campagne 2019/2020. Et pour ce faire, il se dit prêt à décrocher Ama Baldé, Siteu, Modou Lô… Si nous savons que le combat de ce dernier, nouveau « King » de l’arène, sera la plus grande sensation de cette saison.

Wiwsport.com