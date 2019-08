« Je ne crois pas que je pourrai évoluer avec les gens de la FSF. C’est pour les faciliter la tache, les démarches qu’ils font ne m’intéresse pas. Ce que je veux, est que le football sénégalais puisse avancer. Ils vont quitter, je leur ai toujours dit cela. S’ils croient qu’ils peuvent accaparer le football de notre pays ils se trompent. S’ils veulent évoluer sans les footballeurs, les choses ne vont pas marcher. J’ai vu ces temps-ci qu’ils ont intégré El Hadj Diouf, mais je le dis le football sénégalais n’appartient ni à Aliou Cissé ni à El Hadj Diouf, ni Augustin Senghor. Il faut qu’ils appellent tous les acteurs du football et les anciens pour discuter. Je dis juste la vérité. Ceux qui nous dirigent sont des politiciens. Il font de la politique et ils gèrent en même temps le football. Ils sont tous issus du navétane, même le ministre. Et ils veulent guider des gens qui ont fait 20 ans de carrière professionnelle, comment on va avancer ».

Il prend l’exemple du Mali et explique que les anciens joueurs sont appelés par les dirigeants pour venir apporter leur soutien au football. « Regarde ce que le Mali a fait, Kanouté, Seydou Keita, ect, on les demande ce qu’ils veulent faire, s’ils ne veulent pas venir donner un coup de main. Moi j’attend pas de l’argent pour venir en équipe nationale, ce qui m’intéresse c’est le progrès du football sénégalais…. ».

wiwsport.com