Amath Diédhiou est bien rétabli de sa longue blessure qui avait freiné son élan la saison passée. Attaquant de Getafe, l’attaquant sénégalais, qualifié avec son équipe en Ligue Europa, partagera le groupe C avec le Fc Bâle, le Krasnodar et le club turc de Trabzonspor.

Auteur d’une très belle saison lors de la campagne de Liga 2018-2019, Getafe avait arraché sa qualification pour cette édition de la Ligue Europa. Les Espagnols, sensation de la dernière saison logeront dans un groupe plus moins relevé au vu de l’expérience des adversaires auxquels ils devront faire face dans les phases de groupes.

Getafe est logé dans le groupe C avec les Suisses du FC Bâle, les russes de Krasnodar et les turcs de Trabzonspor. De belles affiches et d’oppositions de styles se profilent dans ce groupe C de la Ligue Europa.

Revenu petit à petit au meilleur niveau de sa forme, Amath qui n’a pas encore eu d’apparition cette saison en deux matchs de Liga devra bien faire partie de l’effectif qui ira batailler en Coupe européenne. Nous lui souhaitons un prompt retour dans la compétition.

wiwsport.com