L’ancien président de l’Olympique de Marseille ne partage pas le point de vue de ceux qui présentent Sadio MANE comme le meilleur joueur sénégalais de tous les temps.

Pour Pape DIOUF, l’attaquant de Liverpool est encore trop tendre et est loin d’être le leader sur le terrain qu’a été El Hadj DIOUF. « Difficile de dire que Sadio MANE est le meilleur joueur sénégalais de tous les temps. El Hadj Diouf était quand même un très grand joueur. Je peux dire qu’il a su, plus que Sadio MANE, s’investir plus au sein de l’équipe nationale », a expliqué le consultant de Canalplus, dans les colonnes du quotidien Les Echos. A en croire Pape DIOUF, « Diouf (El Hadj, Ndlr) fut un meneur et un leader. Ce que Sadio MANE n’est peut-être pas ou n’est pas encore ».

« Pour moi, un grand joueur influence toute son équipe. De ce point de vue-là, on attend de Sadio qu’il soit cet élément d’élite qu’il n’est pas pour l’heure. Dire que MANE est le meilleur joueur sénégalais de tous les temps relève aussi d’un classement très spécieux. Mais, Sadio MANE fait partie incontestablement du Top 5 des meilleurs joueurs sénégalais de tous les temps », indique Pape DIOUF.

En attendant, le sociétaire de Liverpool qui est toujours en activité a une grande marge de progression.

Xibar .net