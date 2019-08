En marge du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions, l’UEFA a désigné le meilleur joueur de la saison 2018-2019 en C1. Devant Cristiano Ronaldo (Juventus) et Lionel Messi (FC Barcelone), c’est le néerlandais, Virgil van Dijk (Liverpool), qui a glané ce trophée.

C’était le jour J pour le tirage au sort de la phase de poules de Ligue des Champions. Il y a quelques instants, les groupes de la saison 2019-2020 ont été dévoilés. Mais il n’y avait pas que cet événement ce jeudi soir à Monaco. En marge du tirage, l’UEFA avait pour mission de désigner le meilleur joueur de l’exercice précédent en C1. Pour cela, un long jury composé de 80 entraîneurs de clubs ayant participé à la précédente phase de poules de la Ligue des champions (32) et de la Ligue Europa (48), ainsi que 55 journalistes désignés par ESM représentant chacune des associations affiliées à l’UEFA, devait se charger des votes.

Et cette année, après l’éjection de Sadio Mané dans le top 3, il fallait trancher entre trois joueurs : Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (FC Barcelone) et enfin Virigil van Dijk (Liverpool). Auteur de six buts et deux passes décisives en neuf matches de C1 (dont un triplé contre l’Atlético), l’international portugais a bien aidé la Vieille Dame, qui s’est finalement arrêtée en quarts de finale face à l’Ajax Amsterdam. De son côté, la star argentine a fait trembler les filets. « La Pulga » a en effet terminé meilleur buteur de cette édition avec 12 réalisations. Enfin, le défenseur néerlandais, impressionnant durant toute la saison, a lui écœuré les attaquants adverses avec Liverpool pour remporter cette Ligue des Champions.

Finalement, c’est Virgil van Dijk qui a remporté le trophée de meilleur joueur UEFA de la saison 2018-2019, succédant ainsi à Luka Modric, sacré l’été dernier. Un sacre qui récompense donc le travail défensif du roc des Reds, également élu meilleur défenseur, qui a réagi après avoir reçu son trophée : « d’abord, je dois remercier tous mes coéquipiers. Sans eux, sans l’équipe, sans le staff, on n’aurait pas réussi tout ça. Je pense à ma famille évidemment. Cela a été un long chemin. Je ne suis pas un jeune joueur, j’ai pris mon temps, j’ai profité de chaque étape. Je suis très fier d’obtenir ce trophée. Merci à tous ceux qui m’ont aidé. »

Rappelons que, l’absence du champion d’Europe et co-meilleur buteur de Premier League, Sadio Mané, avait surpris plus d’un vue sa belle saison avec Liverpool ainsi qu’en sélection nationale avec les « Lions de la Téranga », finalistes de la CAN Egypte 2019. Le sénégalais a terminé à la cinquième place derrière son coéquipier, Alisson Becker.

Le classement complet :

1 – Virgil van Dijk (Liverpool & Pays-Bas) : 305 points

2 – Lionel Messi (Barcelone & Argentine) : 207 points

3 – Cristiano Ronaldo (Juventus & Portugal) : 74 points

4 – Alisson Becker (Liverpool & Brésil) : 57 points

5 – Sadio Mané (Liverpool & Sénégal) : 51 points

6 – Mohamed Salah (Liverpool & Egypte) : 49 points

7 – Eden Hazard (Chelsea/Real Madrid & Belgique) : 38 points

8 – Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus & Pays-Bas) : 27 points

8 – Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona & Pays-Bas) : 27 points

10 – Raheem Sterling (Manchester City & Angleterre) : 12 points

Footmercato