Après l’Olympiakos de Pape Abou Cissé, le Club Bruges de Krepin Diatta, titulaire, a abordé ce mercredi son match retour du barrage de la Ligue des Champions, qu’il vient de remporter difficilement (2-1) face aux vice-champions d’Autriche.

Un nouveau résultat favorable face à Linz (2-1) propulse Krepin et ses coéquipiers en phase de groupes de la plus prestigieuse des compétitions européennes de football. Fort de sa victoire mardi dernier (0-1) face à la même équipe, Bruges, en position de favori, s’est fait peur ce soir jusqu’au bout.

Hans Vanaken, sur corner, ouvre le score sur une tête parfaitement décroisée (70′, 1-0)! Quatre minutes plus tard, le brésilien Joao Klauss égalise sur penalty face à Simon Mignolet d’un tir du droit plein axe (74′, 1-1). A une minute de la fin du temps réglementaire, Emmanuel Dennis douche définitivement les espoirs autrichien ! Hans Vanaken élimine toute la défense adverse avec une superbe ouverture pour Percy Tau, excentré sur le flanc gauche. Le Sud-Africain se présente face à Schlager et sert idéalement Emmanuel Dennis au point de penalty. Esseulé, le Nigérian contrôle du droit, évite le retour de Pogatetz et conclut d’un tir du gauche ! Bruges réussit son pari et tient sa qualification (2-1)!

Titulaire en attaque, Diatta a disputé toute la rencontre aidant son équipe à rejoindre Genk dans les poules de la Ligues des Champions. Le sénégalais a livré une très bonne prestation. Il faut remonter à la saison 2005-2006 pour trouver trace de deux clubs belges présents dans les groupes en même temps. Heureux, car outre le plaisir de se mesurer aux meilleures équipes continentales telle que le FC Liverpool de Sadio Mané ou encore le PSG de Gana Gueye, Krepin et son équipe sont assurés de percevoir au moins 25 millions d’euros.

Ayant battu le FC Krasnodar (1-6, score cumulé) hier, l’Olympialos de Pape Abou Cissé, sur le banc, a logiquement validé son ticket pour disputer la Ligue des Champions 2019-2020. Pour le journal Record, le défenseur sénégalais du Pirée a été une fois de plus laissé sur le banc, au profit de Ruben Semedo.

Wiwsport.com