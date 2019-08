Après une première expérience dans la cour des grands, Assane Ndiaye y a laissé des plumes.

Le patron de Baol-production avait fait face à plusieurs soucis d’ordre financier qui avaient poussé Aziz Ndiaye a volé à son secours ainsi que le CNG et le ministre des Sports Matar Bâ, qui était le parrain du combat Papa Sow / Ama Baldé. Des mois se sont écoulés, le promoteur a profité de ses activités qui apparemment ont bien marché lors de la saison écoulée pour s’acquitter de ses dettes.

«Ma plus grande satisfaction de la saison a été de pouvoir solder mes dettes. Je ne dois plus rien à Papa Sow et Ama Baldé. Ils sont tous rentrés dans leurs fonds», a affirmé Assane Ndiaye dans Leewtoo. Un ouf de soulagement pour le promoteur qui va certainement prendre un nouveau départ. D’ailleurs, il ambitionne même de refaire son entrée dans la cour des grands avec l’affiche Modou Lô / Tapha Tine.

Wiwsport.com