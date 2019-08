L’ancien Premier ministre, invité de Grand Jury, s’en est pris à la Ligue sénégalaise de football professionnelle (Lsfp). Il pense qu’elle doit être dissoute.

Face à Babacar Fall, Souleymane Ndéné martèle : « Je pense qu’il faut dissoudre cette ligue pro. parce qu’il n’y a pas de football professionnel au Sénégal ». Car pour lui, « il faut repenser le professionnalisme au Sénégal. Il y a quelques clubs qui ont des moyens et le plus gros de la troupe ne vit que par le soutien généreux de deux trois personnes. Et ça, ce n’est pas sérieux. »

Il va plus loin et déclare que « la fédération n’assiste pas les équipes ». Il donne par la suite l’exemple du club qu’il préside: « jusqu’à aujourd’hui, l’Asc Saloum n’a pas reçu de subvention municipale à laquelle elle a droit.

Cette situation que vit son club est une chose partagée par la majorité des clubs sénégalais parce que « si vous faites le compte du nombre d’équipes qui jouent dans le championnat professionnel, vous allez trouver trois ou quatre seulement qui ont, peut être, les moyens de survivre ou de vivre. Tout le reste ne vit pas, toutes les autres tirent le diable par la queue. »

Le mal est déjà fait et pour Souleymane Ndéné Ndiaye, il faut trouver une solution efficace et durable pour le développement du football. « Il faut réfléchir à un vrai football professionnel, en impliquant les sociétés qui vivent dans les territoires des équipes en les imposant une responsabilité sociétale comme c’est le cas dans certaines domaines », propose-t-il.

