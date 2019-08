Arrivé à Rennes ‘été dernier, Mbaye Niang s’est bien adapté au championnat français, et ce n’est pas le seul. L’attaquant des Lions a brillé en Europa League la saison dernière. Auteur de deux buts en trois matchs cette saison, Niang est juste devenu un joueur indispensable pour Julien Stéphane.

En effet, Mbaye Niang est devenu le joueur le plus décisif de la Ligue 1 en 2019. L’ancien joueur du Torino a été impliqué dans 15 buts en Ligue 1 (12 buts, 3 passes décisives). Plus décisif que tout autre joueur du championnat dans cette période. A côté des joueurs de grand talent comme Kylian Mbappé, Cavani et autres joueurs, Mbaye Niang s’est imposé comme un vrai homme providentiel.

45% – M'Baye Niang has been involved in 45% of Rennes' goals in Ligue 1 in 2019 (15 – 12 goals, 3 assists) – highest rate for a player for a team who appeared in the entire period. Essential. pic.twitter.com/tBR72fkG9T

