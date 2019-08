Balla Gaye 2, tombeur du nouveau Roi des arènes cette saison, a avoué son envie de retrouver une nouvelle fois la couronne qu’il avait perdu face à Bombardier, mais précise toutefois qu’il ne force personne à l’affronter parce qu’il n’est en aucun cas demandeur surtout devant Modou Lo, un lutteur qu’il a doublement battu.

«Je m’entraîne et j’attends les propositions des promoteurs. Je reste à l’écoute de mon staff et de mon grand frère, Aziz Ndiaye. Mon objectif majeur est de retrouver la couronne perdue devant Bombardier. Je le souhaite et j’espère que cela va se réaliser. Mais je ne suis pas demandeur. Je ne me focalise pas uniquement sur Modou Lô que j’ai battu à deux reprises. La lutte est mon métier et je souhaite nouer le « nguimb » la saison prochaine. Que ce soit lui ou un autre, je suis preneur », dixit le Lion de Guédiawaye, des propos qu’il a lancé sur la TFM, informe leewtoo.

Pour s’emparer de nouveau du fauteuil royal, Balla Gaye 2 devra infliger un 3-0 au Rock des Parcelles Assainies, le détenteur de la couronne. Un Roi qui n’a pas l’intention d’en découdre avec le fils de Double Less, en tout cas pas dans cette campagne 2019/2020.

Wiwsport.com