Rennes, co-leader de la Ligue 1 Conforama, va tenter de confirmer ses bons débuts à Strasbourg, avec un Edouard Mendy dans les cages, la première titularisation du portier sénégalais chez les Bretons.

Rennes est en déplacement à Strasbourg ce dimanche. Après leur coup d’éclat face au PSG la semaine passée (2-1), les joueurs de Julien Stephan sont particulièrement très attendus. Les Rouge et Noir se sont montrés très costauds depuis le début de la saison avec un Mbaye Niang en feu, qui est sans surprise à la pointe de l’attaque pour ce match. Edouard Mendy est présent au poste de gardien de but et fera dans quelques minutes ses débuts avec Rennes comme étant titulaire.

Voici la composition de Julien Stephan !

Wiwsport.com