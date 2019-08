Dernier renfort en date de l’effectif parisien, le milieu sénégalais, Idrissa Gana Gueye, va disputer dans quelques instants, ses premières minutes sous sa nouvelle tunique face à Toulouse dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1.

Après sa défaite face au Stade Rennais dimanche dernier (1-2), le Paris Saint-Germain reçoit Toulouse au Parc des Princes dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Le PSG de Thomas Tuchel affiche un nouveau visage avec un Gana Gueye au poste de sentinelle.

A domicile, le Paris Saint-Germain se présente dans un 4-4-2 avec Alphonse Areola dans les buts. Colin Dagba, Marquinhos, Abdou Diallo et Juan Bernat forment la défense. Idrissa Gueye, Angel Di Maria, Pablo Sarabia et Marco Verratti sont associés au coeur du jeu en soutien d’Edinson Cavani et Kylian Mbappé.

Wiwsport.com