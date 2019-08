Génération Foot a pris le dessus ce week-end sur l’équipe Libérienne, Oilers à Thiès. La championne du Sénégal a décroché la qualification pour le second tour de la ligue des champions africaine.

GF connait son prochain adversaire qui est Zamalek Sporting Club, plus connu sous le nom de Zamalek. Ce club omnisports égyptien, dont la section la plus célèbre pratique le football, basé au Caire fondé en janvier 1911 affrontera les grenats.

Le président de Génération Foot Mady Touré confie à wiwsport.com certains aspects concernant les difficultés rencontrées par son club dans cette compétition. Après avoir remercié la FSF pour son soutien, il explique les problèmes rencontrés par les clubs qui vont dans cette compétition. Mady est revenu sur l’ambition de son équipe en Ligue des champions africaine et évoque le non démarrage du championnat local.

Non démarrage du championnat local

Le championnat n’a pas encore démarré, on sait tous qu’il y’a un problème d’argent. Il faudra essayer de régler ce problème et dans ces conditions on ne peut pas former des joueurs. Aujourd’hui regardez autour de l’équipe nationale, ce sont les clubs qui amènent les joueurs, si les clubs n’amènent pas de joueurs, on ne peut pas avoir une bonne équipe nationale. L’Etat doit prendre compte de cela, tout comme la fédération, ils doivent trouver un consensus pour décanter cette situation.

Les difficultés rencontrées pour jouer la ligue des champions

C’est vrai les clubs n’ont pas d’argent mais c’est une occasion pour remercier la Fédération qui nous a donné 9 millions. Ils ont diminué 50 pour cent de nos frais. Nous disons donc merci au président de la Fédération, on va jouer contre Zamalek et je pense qu’ils vont faire plus parce que si on a les moyens avec le talent qu’on a on peut aller loin. Tout le monde sait que le Sénégal a du talent, de bons joueurs, mais ce qui manque, ce sont les infrastructures et les moyens. Quand Génération Foot joue, c’est le Sénégal qui joue, nous représentons le Sénégal. Donc si on va vers ce sens et que nous restons unis, nous pourrons gagner des titres et les sénégalais seront contents de cette réussite tant attendue. Les clubs embauchent beaucoup de gens, et l’Etat doit prendre compte de cela. Quand l’équipe nationale du Sénégal joue, tout le monde vient. Quand on joue aussi la Ligue des champions, tout le monde devrait venir pour pousser les jeunes. C’est comme cela que le football va avancer.

Ambition de Génération foot en Ligue des Champions africaine

L’ambition est d’intégrer les phases de poule. Notre objectif est donc de gagner Zamalek ici et essayer de décrocher la qualification à l’extérieur. Parce qu’aussi c’est notre 4e participation donc c’est aux jeunes d’avoir le mental. Ils sont dans d’excellentes conditions, ils n’ont pas d’excuse, donc c’est à eux de faire la différence. On a fait ce qu’on devait faire, maintenant la balle est dans leur camp.

wiwsport.com

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)