Auteur d’un bon match pour sa première avec le PSG face à Toulouse (4-0), Idrissa Gueye s’est arrêté au micro de Canal+ après la partie, informe la presse parisienne.

Un PSG qui a su être patient

« Oui, c’est exactement ça, c’est ce que nous a dit le coach à la mi-temps, qu’il fallait continuer, rester patient, surtout ne pas s’endormir, continuer d’accélerer le jeu et marquer ce but. On savait qu’une fois qu’on allait marquer, on aurait plus d’espaces pour en marquer d’autres.»

Que retenir, la victoire ou les blessés ?

« Il y a aussi eu Abdou Diallo qu’on a perdu en première période… C’est vrai que ça gâche un peu la fête mais on est contents d’avoir gagné. On l’a fait pour eux et pour toute l’équipe.»

Difficile d’entrer dans une équipe comme le PSG ?

« Quand on est entouré de grands joueurs, c’est plus facile, on s’intègre encore plus rapidement. Cela a été une bonne intégration pour moi, les joueurs m’ont beaucoup aidé, beaucoup parlé et cela a facilité les choses. Je suis content.»

Un Tuchel qui le voulait depuis longtemps :

« Je fais de mon mieux, je suis là pour aider l’équipe, je travaille comme il faut. Après, on laisse tout dans les mains de Dieu et on verra comment cela va se passer. »

