Pour le compte de la deuxième journée de la Süper Ligue turque, Alanyaspor de Papiss Demba Cissé accueillait Kasimpasa de Mame Thiam. Un duel de buteurs sénégalais qui n’aura pas eu de vainqueur, mais Cissé prend l’avantage puisque son équipe sort vainqueur du match.

Buteur lors victorieux lors de la première journée, Papiss Cissé a réitéré l’exercice qu’il affectionne le plus, marquer un but. Face à son compatriote buteur, Mame Thiam de Kasimpasa, ce samedi, le serial buteur a répondu à son compatriote qui avait ouvert les hostilités pour égaliser à la 33ème minute.

Au retour des vestiaires, Cissé a marqué un but le but qui va donner l’avantage à son équipe et sceller le sort du match qui se terminera par 4 buts à 1. Un deuxième succès de rang pour Papiss et son équipe qui s’affichent à la deuxième marche du podium après deux journées. Kasimpasa devra faire beaucoup mieux, puisque Mame Thiam et les siens n’ont réussi à prendre qu’un petit point lors de la première journée.

wiwsport.com