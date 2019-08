Dans des propos relayés par le quotidien Sunu Lamb dans sa livraison d’hier, Lac 2 avait déclaré que Tapha Tine n’était pas dans ses plans. Une sortie qui n’a pas laissé indifférent le Géant du Baol.

Tapha Tine s’est mis dans tous ses états et n’a pas manqué de cracher le feu sur le Puncheur du Walo en déclarant qu’il ne souhaite même pas l’affronter. Mais précise que le jour où leurs chemins se croiseront à Guédiawaye, il va le chicoter comme un enfant. « Non, je ne vise pas Tapha Tine. Modou Lô et Gris Bordeaux sont mes seules cibles. Je ne dis pas que je ne vais pas en découdre avec Tapha Tine. Seulement, il ne fait pas partie de mes adversaires préférés », avait déclaré Lac de Guiers 2, hier dans les colonnes de Sunu Lamb.

Une sortie que Tapha Tine n’a pas du tout aimée. Et il l’a fait savoir au bout du fil, hier, très tôt dans la matinée. « Que Lac De Guiers 2 sache que je ne souhaite même pas l’affronter. S’il ne reste que Lac 2 dans l’arène, je ne vais pas nouer mon nguimb. Il ne m’intéresse pas. Il est boy-cotté par tous les lutteurs de la place. Safoul mbeur, safoul xorom. Il ne sait même pas danser ni lutter et ne mobilise pas. Les promoteurs ne veulent même pas organiser ses combats. Il a des problèmes avec tous les promoteurs, les communicateurs, les journalistes, le CNG. C’est un lutteur problématique qui n’a pas de feeling. Mais qu’il sache que le jour où nos chemins se croiseront à Guédiawaye, je vais le chicoter comme un enfant. Notre combat ne sera pas dans l’enceinte parce que je ne veux pas l’affronter. Mais qu’il se prépare, notre combat sera dans la rue. Je suis sûr d’une chose, je vais le chicoter sévèrement. Il n’a qu’à se préparer », assène Tapha Tine.

Sunu Lamb