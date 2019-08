Au terme d’une rencontre plus ou moins maîtrisée, Liverpool a imposé sa suprématie sur Arsenal, son désormais adversaire favori du Big Four. Sadio Mané et ses coéquipier ont infligé un 3-0 aux Gunners, malgré Pepe et Aubameyang.

La saison passée, Arsenal est venu prendre une raclée 5-1 à Anfield et on l’aurait pris comme exceptionnel. Mais, ce samedi, on a pu constater combien le fossé entre les deux équipes tardait à se combler. Arsenal, hormis quelques contres menés par Nicolas Pépé (dont c’était la première titularisation en Premier League), a constamment été dominé par Liverpool (3-1), qui a démarré très fort chaque mi-temps. Le vainqueur de la dernière Ligue des champions a démarré la rencontre avec son équipe-type de la saison passée hormis Adrian, qui remplace Alisson, blessé. Et il a fait très forte impression une fois qu’il a mené au score.

Sans vraiment être dangereux cet après-midi mis à part les actions où Pépé a enroulé une frappe juste à côté (31e), avant de chiper un ballon de contre dans les pieds d’Henderson mais de frapper dans les bras d’Adrian (34e). À cet instant, Arsenal, qui aurait aussi pu marquer sur une mauvaise sortie au pied du gardien mal exploitée par Aubameyang (11e), pouvait encore y croire. Mais le but de Matip, de la tête, sur corner (41e), a sifflé la fin de la récréation : Liverpool n’a plus laissé les Gunners respirer, avant et après la pause.

Contrairement au Sénégalais, Sadio Mané resté muet cet après-midi, l’Égyptien Mo Salah a transformé le penalty qu’il avait obtenu (49e) puis a magnifié une passe de Fabinho qui a enrhumé David Luiz pour le but du 3-0 (58e). En un gros quart d’heure, Liverpool avait mis à terre Arsenal et (déjà) mis les choses au point : l’unique leader de la Premier League est aussi le premier candidat au titre.

wiwsport