Crystal Palace est allé s’imposer ce samedi après-midi sur la pelouse de Manchester United. Titulaire au coup d’envoi de la partie, Cheikhou Kouyaté a livré un très grand match alors que son équipe s’est imposée sur le score de deux buts à un.

Jamais Crystal Palace n’avait réussi à vaincre Manchester United en Premier League. Mais sans ce triste record, le déplacement à Old Trafford s’annonçait périlleux pour Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers. Les Eagles n’ont pu gagner qu’un point en deux journées, alors que les Red Devils restaient sur une victoire et un match nul. Et Paul Pogba devrait vouloir se réconcilier avec son public.

Dans l’entre-jeu ce samedi avec McArthur, Milivojevic, Schlupp et Zaha, Cheikhou Kouyaté a été présent dans tous les duels pour aider son équipe pour arracher la victoire historique des siens à Old Trafford. Une première apparition réussi pour le capitaine des Lions qui entame sa deuxième saison chez les Eagles.

