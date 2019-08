Selon certaines indiscrétions, l’Atalanta Bergame a prévu de superviser le latéral bordelais Youssouf Sabaly lors de l’affiche de samedi soir contre Dijon.

En cas d’échec des négociations pour le prêt du Milanais, Diego Laxalt, l’Atalanta Bergame garde un œil attentif sur la situation du latéral droit Youssouf Sabaly (26 ans), dont le contrat expire en juin 2021 et qu’il aurait dans le viseur depuis plusieurs semaines maintenant.

Alors que l’international sénégalais (ex-PSG) présente l’avantage de pouvoir évoluer sur les deux côtés, le dernier troisième de Serie A a prévu de le superviser lors de l’affiche de samedi soir contre Dijon (3ème journée de Ligue 1). Les medias italiens l’annoncent comme une très bonne recrue pour ‘Atalanta.

A noter que des « scouts » du FC Barcelone ou encore de la Juventus Turin sont aussi attendus à Gaston-Gérard. Idem concernant plusieurs formations françaises, dont l’OL et l’OM. L’avenir de l’international sénégalais n’est plus certain à la Gironde.

