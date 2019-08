Actuels leaders de la Premier League après deux journées couronnées de victoires, Liverpool et Arsenal se frottent ce samedi. Co-meilleur buteur du championnat la saison dernière, Pierre-Émeric Aubameyang aura en face cet après-midi, ses homologues africains, co-meilleurs buteurs, Sadio Mané et Mohamed Salah.

Terminé deuxième au classement final derrière Manchester City la saison passée, Liverpool de Sadio Mané est bien parti pour honorer son statut de favori cette saison. Les Reds ont assuré leur deux premières sorties en championnat et ses trois buteurs (Mané, Firmino et Salah) ont chacun marqué un but. Mais, ce samedi, Klopp aura en face l’un des trois meilleurs buteurs de la Premier League de la précédente saison, et déjà à deux buts, Pierre-Émeric Aubameyang (2 matchs, 2 buts).

Si Klopp dispose d’une attaque qui a terrorisé toute l’Europe ces deux dernières saisons, Emery aussi n’en est pas loin de son trio magique. Avec l’arrivée de Nicolas Pepe, le technicien espagnol possède un trio à exploser les défenses adverses cette saison. Et cela tombe bien pour les Gunners, puisque jusque là, les Reds ont un peu perdu de leur solidité défensive avec l’absence d’Alisson Becker, Liverpool a encaissé un but à chaque fois lors de ses deux premières sorties.

Un choc de buteurs africains donc qui promet toutes les flammes, si tous les trois serial buteur se mettaient au rendez-vous. La première place est en jeu.

wiwsport.com