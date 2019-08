La championne du Sénégal vient de prendre le dessus sur l’équipe Libérienne, Oilers. Une rencontre qui s’est jouée sur la pelouse de Lat Dior de Thies, comptant pour les préliminaires de la Ligue des champions.

Battue lors du match aller au Libéria, Génération Foot qui avait l’obligation de gagner pour espérer passer au second tour de la ligue des champions africains s’impose largement ce soir devant les visiteurs sur le score de 3 but à 0.

Les grenats ont très vite remis les pendules à l’heure grâce à un but Mama Limamoulaye Gueye sur une passe lumineuse de l’international sénégalais Khadim Diaw. Les hommes de Djibril Fall ont continué longtemps à dicter leur loi dans l’entrejeu mais peinent à doubler la mise. Au terme d’une première période de haute intensité, Génération Foot a malmené Oilers par un gros pressing et a été logiquement récompensé sur un but de Mame Limamoulaye Gueye (1-0).

Au retour des vestiaire la physionomie de la rencontre reste intacte. Cherif bayo signe le deuxième but de la rencontre avant de voir son coéquipier, Youssou Diagne assomme l’équipe adverse. Au final le club sénégalais s’impose devant les Oilers du Liberia sur le score de 3 buts à 0 et valide son ticket pour les tours suivants.

Les grenats ont logiquement dominé le club Libérien et décrochent une qualification pour le second tour des préliminaires de la Ligue des champions, comme l’avait fait Jaraaf en 2018 devant le Koroki de Togo. L’équipe de Djibril Fall connaîtra son prochain adversaire dans les jours à venir.

wiwsport.com