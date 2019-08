Le StadeLat Dior de Thiès va accueillir cet après-midi le match retour des préliminaires de la Ligue des champions africaine (Ldc), qui oppose Génération Foot au Lprc Oilers du Liberia, vainqueur de la manche aller (1-0).

Le coup d’envoi du match Génération foot-Lprc Oilers du Liberia, comptant pour le tour préliminaire pour la qualification à la Ligue des champions africain (Ldc), sera donné à 18h au stade Lat Dior de Thiès. En prélude à cet évènement, l’entraîneur de Génération foot a abordé hier, face à la presse, les enjeux du match. En effet, lors du match aller, joué le dimanche 11 août dernier à Monrovia, les Libériens s’étaient imposés sur le score d’1 but à 0. Une défaite qui n’ébranle guère le coach de Génération foot, Djiby Fall, qui dit être très «optimiste» quant à l’issue du match d’aujourd’hui.

«L’objectif c’est d’abord de ne pas prendre de but et de se qualifier ensuite parce qu’on avait encaissé à l’aller. Il ne faut pas prendre de but et essayer d’en marquer le maximum possible pour pouvoir se qualifier. Et nous pensons que c’est dans nos cordes. Et avec l’appui de tout le monde, on va le faire», dit l’entraîneur qui décrypte : «Pour le match aller, on a fait une bonne entame. On avait bien géré la première période. En deuxième, l’adversaire était venu avec beaucoup plus d’ambitions, en faisant un bloc beaucoup plus haut et en mettant plus d’agressivité.

Ce qui nous avait beaucoup gênés. On a pris le but au cours du jeu. Et le match s’est soldé par 1 but à 0. Après, on a fait l’évaluation avec les joueurs et le staff. Et depuis lundi, on se prépare pour la qualification.» Pour le match d’aujourd’hui, l’entraîneur de la Génération foot dit qu’«on peut s’attendre à des changements parce que l’objectif pour le match aller c’était de revenir au Sénégal avec un résultat positif, c’est-à-dire, 3 ou 1 point. Raison pour laquelle on avait essayé de jouer un peu sur la partie tactique, de sécuriser derrière, mais aujourd’hui on a une obligation de victoire pour passer. Donc forcément, il y aura des changements. Et nous pensons qu’avec ce que nous avons fait au match aller, si on rectifie un peu le tir, nous aurons une bonne équipe». Dans ce cadre, fera noter Djibril Fall, «nous allons aborder le match avec beaucoup de sérénité parce que nous avons confiance en ces jeunes». Il lance un appel au public de «venir pousser l’équipe vers la victoire». A son avis, «la victoire est impérative parce que nous avons perdu la manche aller. Et nous travaillons pour la victoire». Selon lui, «pour l’Afrique, chaque match des équipes sénégalaises est un défi parce que ça fait longtemps qu’aucune équipe sénégalaise n’est entrée dans les phases de poules».

Sur le choix de la Cité du Rail pour abriter le match, Djibril Fall pense que «Thiès dispose de la meilleure pelouse au Sénégal. Une pelouse favorable au jeu et comme on s’entraîne sur du vert, nous avons choisi Thiès». S’agissant des problèmes sur le football de club, l’entraîneur des académiciens pense que «c’est le football sénégalais dans sa globalité qui est en difficulté et qui souffre».

Il fait remarquer : «Actuellement, on est en train de jouer la Coupe Caf et le championnat n’a pas encore démarré. Bien avant, les gens se plaignaient d’avoir joué quatre matchs et d’entamer la Coupe Caf. Mais aujourd’hui, on joue la Coupe Caf sans aucun match.» Aussi de regretter : «On a des difficultés pour démarrer le championnat, faute de moyens. Mais on a essayé de faire une programmation au niveau de la préparation. On a également essayé d’avoir des matchs amicaux. On a joué sur nos moyens et puis avec l’appui également de nos partenaires pour pouvoir aborder l’Afrique».

Source : Le quotidien