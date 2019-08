Omar Daf et le FC Sochaux ont éteint l’invincibilité nancéienne ce vendredi à Bonal (3-0) avec une belle prestation de l’attaquant sénégalais, Abdoulaye Sané, auteur du premier but.

Daf et ses hommes ont dominé constamment au niveau de l’engagement les Nancéiens, qui se sont lourdement inclinés (3-0) à Bonal sans avoir cadré la moindre frappe et mettant fin à leur beau parcours depuis le début de la saison. Les hommes de Jean-Louis Garcia ont été cueillis d’entrée avec un but encaissé dès la première minute sur une tête de l’attaquant sénégalais, Abdoulaye Sané.

En deuxième période, Daf a fait couler Nancy dans le dernier quart d’heure. Sur une mésentente entre Muratori et El Kaoutari, Weissbeck a récupéré le ballon pour le glisser sous la barre de Sourzac. A la 81e, Lasme a pris le meilleur sur Muratori pour tromper Sourzac, renseigne Francebleu.

Omar Daf réussit ainsi l’exploit d’infliger à l’AS Nancy sa toute première défaite depuis l’entame de la saison 2019/2020. Conséquence, au classement de Domino’s Ligue 2, le FC Sochaux-Montbéliard est 6ème (8 points), derrière Chambly (9 points) et devant Rodez (8 points). Lorient est 1er (13 points), Le Havre est 2ème (11 points) et Clermont est 3ème (11 points).

⚽️⚽️⚽️ Ça vous dit de revivre les 3 buts de la soirée signés @sandam92, @gaetanw_10 et Bryan Lasme ? #FCSMASNL pic.twitter.com/Ck075YaTtI — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) August 23, 2019

Wiwsport.com