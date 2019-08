Sadio Mane, de Liverpool, a déclaré que la nouvelle recrue de Watford, Ismaila Sarr, avait le niveau de la Premier League. Sarr a rejoint les Hornets en provenance de Rennes pour un record de club estimé à environ 30 millions de livres sterling lors de la date limite de transfert de la Premier League.

Le joueur de 21 ans n’a pas participé aux défaites des Hornets contre Brighton, mais il pourrait faire ses débuts contre West Ham ce samedi. Et Mane estime qu’il a le niveau et qu’il a discuté avec lui après sa signature.

«Le premier jour où il a signé, je lui ai envoyé un message pour lui souhaiter bonne chance et que j’étais heureux pour lui», a déclaré Mane à The Athletic. «Il est rapide. Je pense que les défenseurs vont se battre. La dernière fois que je parlais à Robbo, j’ai dit: «Watford a un très bon joueur. Je devrai vous aider davantage, sinon Ismaila Sarr vous tuera, car c’est un bon dribbleur et très, très rapide ».

«Je suis vraiment heureux pour lui et il a fait le bon choix de venir à Watford. Bien sûr, je pense qu’il sera formidable. Sadio Mane a ajouté que les supporters de Watford devront peut-être faire preuve de patience envers Sarr, qui a déjà enregistré 26 sélections pour le Sénégal.

« Je pense que je dois le protéger au début car même s’il est un très bon joueur, ce n’est pas facile en Premier League, car j’avais ce genre de problème », a-t-il déclaré. « Les fans en particulier doivent le soutenir et lui donner confiance pour un avenir prometteur. » Le week-end du 14 décembre, Liverpool affrontera Watford à Anfield et se dirigera vers Vicarage Road le 29 février.

