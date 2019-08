Le défenseur sénégalais de Rayo Vallecano, Abdoulaye Bâ ne fait plus partie des plans de son entraîneur, il est alors normal qu’il veuille partir. Et oui, le défenseur sénégalais connaît actuellement une situation confuse avec son club avec lequel il ne s’entraîne plus.

Cependant, le cas d’ Abdoulaye Ba est devenu tellement enraciné qu’il a été complètement arrêté. En fait, Rayo Vallecano n’a même pas commencé à négocier pour lui. Le Rayo a deux offres sur la table. Une offre révélée par MARCA de 1,5 million d’euros par l’AEK Athènes avec la formule de cession avec option d’achat obligatoire. L’autre offre, comme l’a appris ce Marca, provient du Stade Brestois de la Ligue 1 français.

Le problème, c’est que Rayo Vallecano n’a même pas donné suite à ces offres alors que Paco Jémez ne voulait plus du Sénégalais dans son groupe. Il ne compte pas sur lui. De plus, la formation Rouge et Blanc explore le marché pour trouver un défenseur central. Certes, le club de Vallecano a toujours considéré Abdoulaye Bâ comme le meilleur défenseur central de l’équipe, mais l’entraîneur veut son départ et le joueur aussi, la solution est claire.

La clause d’Abdoulaye Ba est de 15 millions d’euros, un montant inaccessible pour les équipes qui sont intéressés par son profil et qui semble élevé pour un joueur de son âge. Il convient de rappeler que Rayo Vallecano a déjà rejeté une proposition dépassant cinq millions d’euros en hiver de la part de Saudi Al-Nassr.

Marca