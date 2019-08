Il n’a pas inscrit de but dans Ce but, dans cette coupe d’Afrique des Nations avec l’équipe nationale du Sénégal. Mbaye Niang était l’attaquant titulaire des lions. Dans un entretien accordé au site officiel de Rennes, Mbaye Niang a expliqué le secret de son but magnifique contre le PSG, mais est aussi revenu sur la finale de la Can 2019 perdue par le Sénégal contre l’Algérie (1-0).

C’est un enchaînement parfait…

« À partir du moment où Hamari centre, je sais déjà où est le but. Je me suis concentré sur le contrôle, je savais où je voulais la mettre. C’est le genre de geste que je travaille à l’entraînement. Ce sont des enchaînements compliqués à réaliser, car il faut bien contrôler le ballon et se retourner très vite. Ça a permis d’ouvrir mon compteur, mais surtout à l’équipe de revenir dans le match avant la pause. »

Il te permet aussi de retrouver la confiance après la Coupe d’Afrique ?

« Je n’ai pas eu de chance pendant la compétition. Dans le football, tous les attaquants connaissent une période où rien ne réussit. Le plus important est d’avoir foi en ses qualités. J’ai confiance en moi, je sais de quoi je suis capable. Des buts, je vais en mettre. À moi de rester concentré et d’essayer d’être le plus efficace possible. »

Que retiens-tu de la CAN ? (finale perdue 1-0)

« Dans le football, il y a un gagnant et un perdant. Il faut accepter de perdre. C’est de l’expérience. J’avais envie de gagner, mais il faut aussi féliciter l’Algérie et apprendre de l’aventure que l’on a vécue pour espérer faire mieux la prochaine fois. J’ai emmagasiné de l’expérience. En tant qu’homme, ça m’a fait grandir. »

wiwsport.com